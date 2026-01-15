news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 января 2026 09:54

В новогодние праздники за помощью к медикам обратились более 15 тыс. жителей Казани

Читайте нас в
Телеграм
В новогодние праздники за помощью к медикам обратились более 15 тыс. жителей Казани
Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

В новогодние праздники медицинские службы Казани работали в усиленном режиме – за это время к ним обратились более 15 тысяч человек, сообщает городское управление здравоохранения.

Чаще всего горожанам требовалась помощь из‑за травм, полученных в общественных местах. Таких случаев зарегистрировано 491. Отдельно зарегистрировано 148 случаев травм, полученных в результате падений в гололед, а также пять обращений, связанных с травмами от пиротехники.

Помимо травм, врачи фиксировали обращения из‑за переохлаждений – 62 случая, а также 13 обращений с обморожениями.

С 31 декабря по 11 января в стационары были госпитализированы 823 пациента с различными заболеваниями. Всего же за праздники службы скорой помощи, поликлиники и травмпункты приняли 15 673 вызова.

читайте также
«Курше», турнир по брейкингу, «Нейро-снег»: как в Татарстане прошли новогодние праздники
«Курше», турнир по брейкингу, «Нейро-снег»: как в Татарстане прошли новогодние праздники
#Казань #врачи #новогодние праздники
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

14 января 2026
Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

14 января 2026