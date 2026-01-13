«Курше», турнир по брейкингу, «Нейро-снег»: как в Татарстане прошли новогодние праздники

Какие новогодние мероприятия прошли в Татарстане, сколько казанцев встретили праздник на открытом воздухе в Казани и куда можно сдать елку, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





В новогоднюю ночь площадку у Центра семьи «Казан» посетили 30 тыс. человек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Особой популярностью пользовались площадки на открытом воздухе»

В период новогодних праздников в Татарстане прошло более 8 тыс. тематических мероприятий, сообщила журналистам вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Это были и массовые гулянья, и театрализованные представления, концерты, спортивные соревнования, и многое другое. Особой популярностью пользовались мероприятия на открытом воздухе», – рассказала она.

Множество мероприятий было проведено в рамках фестиваля «Курше». Они стартовали с Республиканской елки, где детей поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Лейла Фазлеева сообщила, что в период новогодних праздников в Татарстане прошло более 8 тыс. тематических мероприятий Фото: prav.tatarstan.ru

«Фестиваль продолжается. Он закончится 28 февраля. Впереди еще 162 мероприятия. Уверена, мы продолжим такую практику и в летний период, уже нарабатываем опыт с жителями республики по организации мероприятий, приуроченных к праздничным дням», – добавила Фазлеева.

Из самых ярких и необычных мероприятий фестиваля вице-премьер отметила моноспектакль в Казанском Кремле «Сундук эбики», «Нейро-снег фест», «Новогодний переполох» в Бугульминском районе и «Зимний пятачок» в Набережных Челнах.

Фестиваль «Нейро-снег» – одно из самых ярких и необычных мероприятий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Шурале. Не ждали?!» и «Свет и лед»

Большое количество мероприятий прошло в культурных учреждениях республики, рассказал замглавы Минкульта РТ Дамир Натфуллин.

Дамир Натфуллин: «Значительная часть мероприятий была ориентирована на детскую и семейную аудиторию» Фото: prav.tatarstan.ru

«С конца декабря 2025 года по 11 января 2026 года учреждения культуры провели масштабную новогоднюю кампанию, включавшую спектакли, концерты, интерактивные программы, мастер‑классы, выставки и фестивали. Значительная часть мероприятий была ориентирована на детскую и семейную аудиторию, при этом активно использовались формы инклюзивных и благотворительных показов для детей с ОВЗ и семей участников СВО», – сообщил он.

В театре им. Камала состоялось 14 показов премьерного спектакля «Шүрәлене көттегезме?!» / «Шурале. Не ждали?!» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В театрах Татарстана прошли новогодние спектакли. Например, в Татарском государственном академическом театре имени Камала состоялось 14 показов премьерного спектакля «Шүрәлене көттегезме?!» / «Шурале. Не ждали?!», которые посетили 2 тыс. зрителей.

В театре кукол «Экият» состоялась премьера спектакля «Снежная королева – зимнее путешествие» / «Кар иле патшабикәсе: кышкы сәяхәт». С 20 декабря по 11 января Казанский ТЮЗ показал 63 новогодних спектакля для юных зрителей – новогоднюю интермедию и сказку «Василиса Премудрая».

В театре кукол «Экият» состоялась премьера спектакля «Снежная королева – зимнее путешествие» / «Кар иле патшабикәсе: кышкы сәяхәт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 1 по 10 января абсолютным рекордсменом по посещаемости стал уже четвертый традиционный фестиваль «Свет и лед» в Раифе, участниками которого стали более полумиллиона человек. Каждая скульптура рассказывает о православных традициях и семейных ценностях.

Детско-юношеский турнир по брейкингу в Казани собрал почти 500 участников из разных регионов России

В экстрим-парке «Урам» 11 января прошел Всероссийский детско-юношеский турнир по брейкингу «Тин спирит 4», в котором поучаствовали почти 500 танцоров из 36 городов страны, отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

В экстрим-парке «Урам» 11 января прошел Всероссийский детско-юношеский турнир по брейкингу «Тин спирит 4» Фото: vk.com/teenspiritkazan

«Три победителя прошли отбор и получили путевки на международный турнир Dubai Open Breaking с общим призовым фондом $130 тыс., который пройдет с 18 по 20 декабря 2026 года в Дубае. Это Кирилл Емельянов из Москвы, Вероника Чирцова из города Осинники и Александр Ганачьян из Ростова-на-Дону», – сообщил он.

Также в зимние каникулы были организованы смены в детских оздоровительных лагерях.

«Успешно завершилась оздоровительная кампания зимних каникул 2026 года. По ее итогам можно сказать, что в этот период отдохнули порядка 7 тыс. детей и подростков в 76 оздоровительных организациях отдыха 22 муниципальных образований Татарстана и в двух лагерях за пределами республики: ДОЛ «Илеть» Марий Эл и МЦ «Сэлэт – Ак Барс» Республики Крым», – рассказал Кадыров.

Азат Кадыров: «Успешно завершилась оздоровительная кампания зимних каникул 2026 года» Фото: prav.tatarstan.ru

В том числе оздоровительной кампанией были охвачены порядка 350 детей мобилизованных граждан и почти 200 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В новогоднюю ночь площадку у Центра семьи «Казан» и парк «Черное озеро» посетили 55 тыс. человек

В новогоднюю ночь в Казани работали две открытые площадки – у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро», рассказал заместитель руководителя исполкома города по социальным вопросам Азат Абзалов.

Азат Абзалов: «В новогодний период были проведены почти все запланированные мероприятия, за исключением времени, когда был объявлен план «Буран» Фото: prav.tatarstan.ru

«В новогоднюю ночь площадку у Центра семьи «Казан» посетили 30 тыс. человек, каток на Черном озере – 25 тыс. человек. В новогодний период были проведены почти все запланированные мероприятия, за исключением времени, когда был объявлен план «Буран», – рассказал он.

По его словам, самыми популярными площадками в новогодние праздники у казанцев стали Центр семьи «Казан», Казанский Кремль, парк «Черное озеро», бульвар на улице Серова и детский парк «Елмай».

Казанский Кремль стал одной из самых популярных площадок у казанцев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С сегодняшнего дня в Казани начали работу пункты по сбору елок, куда можно сдать деревья для переработки, добавил Абзалов.

«Елки можно сдать на переработку в щепу. Напомню, что их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры», – подчеркнул он.

Подробности о пунктах сбора можно найти на портале мэрии Казани.

Особое внимание в новогодние праздники было уделено безопасности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В новогодние праздники в Татарстане 6 человек получили травмы из-за пиротехники

Особое внимание в новогодние праздники было уделено безопасности. Тем не менее зафиксирован ряд происшествий. В частности, шесть человек пострадали из-за нарушений правил эксплуатации пиротехники, подчеркнул замначальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди граждан по соблюдению мер безопасности при обращении с пиротехническими изделиями, пострадало шесть человек», – заявил он.

Все они получили травмы глаз из-за попадания частей пиротехнических изделий в лицо.

Перед праздниками и в период каникул было проведено более 11 тыс. бесед с населением по разъяснению требований пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий, распространено более 25 тыс. соответствующих памяток, добавил он.

Максим Трущин: «Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди граждан по соблюдению мер безопасности при обращении с пиротехническими изделиями, пострадало шесть человек» Фото: prav.tatarstan.ru

Кроме того, в новогодние праздники, с 31 декабря по 11 января, зафиксировано 116 пожаров. В огне погибли 5 человек, еще 9 получили травмы различной степени тяжести.

По данным МЧС, чаще всего пожары возникали из‑за:

нарушений при эксплуатации электрооборудования – 58 случаев;

неосторожного обращения с огнем – 26 случаев;

нарушений правил использования печей – 23 случая.

Отдельно отмечено, что все случаи гибели людей связаны с неосторожностью при курении. Кроме того, все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Среди жертв один рабочий и четыре пенсионера.