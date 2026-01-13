«Курше», турнир по брейкингу, «Нейро-снег»: как в Татарстане прошли новогодние праздники
В новогодние каникулы в Татарстане прошло более 8 тыс. мероприятий
Какие новогодние мероприятия прошли в Татарстане, сколько казанцев встретили праздник на открытом воздухе в Казани и куда можно сдать елку, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«Особой популярностью пользовались площадки на открытом воздухе»
В период новогодних праздников в Татарстане прошло более 8 тыс. тематических мероприятий, сообщила журналистам вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«Это были и массовые гулянья, и театрализованные представления, концерты, спортивные соревнования, и многое другое. Особой популярностью пользовались мероприятия на открытом воздухе», – рассказала она.
Множество мероприятий было проведено в рамках фестиваля «Курше». Они стартовали с Республиканской елки, где детей поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Фестиваль продолжается. Он закончится 28 февраля. Впереди еще 162 мероприятия. Уверена, мы продолжим такую практику и в летний период, уже нарабатываем опыт с жителями республики по организации мероприятий, приуроченных к праздничным дням», – добавила Фазлеева.
Из самых ярких и необычных мероприятий фестиваля вице-премьер отметила моноспектакль в Казанском Кремле «Сундук эбики», «Нейро-снег фест», «Новогодний переполох» в Бугульминском районе и «Зимний пятачок» в Набережных Челнах.
«Шурале. Не ждали?!» и «Свет и лед»
Большое количество мероприятий прошло в культурных учреждениях республики, рассказал замглавы Минкульта РТ Дамир Натфуллин.
«С конца декабря 2025 года по 11 января 2026 года учреждения культуры провели масштабную новогоднюю кампанию, включавшую спектакли, концерты, интерактивные программы, мастер‑классы, выставки и фестивали. Значительная часть мероприятий была ориентирована на детскую и семейную аудиторию, при этом активно использовались формы инклюзивных и благотворительных показов для детей с ОВЗ и семей участников СВО», – сообщил он.
В театрах Татарстана прошли новогодние спектакли. Например, в Татарском государственном академическом театре имени Камала состоялось 14 показов премьерного спектакля «Шүрәлене көттегезме?!» / «Шурале. Не ждали?!», которые посетили 2 тыс. зрителей.
В театре кукол «Экият» состоялась премьера спектакля «Снежная королева – зимнее путешествие» / «Кар иле патшабикәсе: кышкы сәяхәт». С 20 декабря по 11 января Казанский ТЮЗ показал 63 новогодних спектакля для юных зрителей – новогоднюю интермедию и сказку «Василиса Премудрая».
С 1 по 10 января абсолютным рекордсменом по посещаемости стал уже четвертый традиционный фестиваль «Свет и лед» в Раифе, участниками которого стали более полумиллиона человек. Каждая скульптура рассказывает о православных традициях и семейных ценностях.
Детско-юношеский турнир по брейкингу в Казани собрал почти 500 участников из разных регионов России
В экстрим-парке «Урам» 11 января прошел Всероссийский детско-юношеский турнир по брейкингу «Тин спирит 4», в котором поучаствовали почти 500 танцоров из 36 городов страны, отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.
«Три победителя прошли отбор и получили путевки на международный турнир Dubai Open Breaking с общим призовым фондом $130 тыс., который пройдет с 18 по 20 декабря 2026 года в Дубае. Это Кирилл Емельянов из Москвы, Вероника Чирцова из города Осинники и Александр Ганачьян из Ростова-на-Дону», – сообщил он.
Также в зимние каникулы были организованы смены в детских оздоровительных лагерях.
«Успешно завершилась оздоровительная кампания зимних каникул 2026 года. По ее итогам можно сказать, что в этот период отдохнули порядка 7 тыс. детей и подростков в 76 оздоровительных организациях отдыха 22 муниципальных образований Татарстана и в двух лагерях за пределами республики: ДОЛ «Илеть» Марий Эл и МЦ «Сэлэт – Ак Барс» Республики Крым», – рассказал Кадыров.
В том числе оздоровительной кампанией были охвачены порядка 350 детей мобилизованных граждан и почти 200 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В новогоднюю ночь площадку у Центра семьи «Казан» и парк «Черное озеро» посетили 55 тыс. человек
В новогоднюю ночь в Казани работали две открытые площадки – у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро», рассказал заместитель руководителя исполкома города по социальным вопросам Азат Абзалов.
«В новогоднюю ночь площадку у Центра семьи «Казан» посетили 30 тыс. человек, каток на Черном озере – 25 тыс. человек. В новогодний период были проведены почти все запланированные мероприятия, за исключением времени, когда был объявлен план «Буран», – рассказал он.
По его словам, самыми популярными площадками в новогодние праздники у казанцев стали Центр семьи «Казан», Казанский Кремль, парк «Черное озеро», бульвар на улице Серова и детский парк «Елмай».
С сегодняшнего дня в Казани начали работу пункты по сбору елок, куда можно сдать деревья для переработки, добавил Абзалов.
«Елки можно сдать на переработку в щепу. Напомню, что их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры», – подчеркнул он.
Подробности о пунктах сбора можно найти на портале мэрии Казани.
В новогодние праздники в Татарстане 6 человек получили травмы из-за пиротехники
Особое внимание в новогодние праздники было уделено безопасности. Тем не менее зафиксирован ряд происшествий. В частности, шесть человек пострадали из-за нарушений правил эксплуатации пиротехники, подчеркнул замначальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.
«Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди граждан по соблюдению мер безопасности при обращении с пиротехническими изделиями, пострадало шесть человек», – заявил он.
Все они получили травмы глаз из-за попадания частей пиротехнических изделий в лицо.
Перед праздниками и в период каникул было проведено более 11 тыс. бесед с населением по разъяснению требований пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий, распространено более 25 тыс. соответствующих памяток, добавил он.
Кроме того, в новогодние праздники, с 31 декабря по 11 января, зафиксировано 116 пожаров. В огне погибли 5 человек, еще 9 получили травмы различной степени тяжести.
По данным МЧС, чаще всего пожары возникали из‑за:
- нарушений при эксплуатации электрооборудования – 58 случаев;
- неосторожного обращения с огнем – 26 случаев;
- нарушений правил использования печей – 23 случая.
Отдельно отмечено, что все случаи гибели людей связаны с неосторожностью при курении. Кроме того, все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Среди жертв один рабочий и четыре пенсионера.