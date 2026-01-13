В новогодние праздники в Татарстане выросло число пожаров и погибших

В Татарстане в новогодние праздники, с 31 декабря по 11 января, зафиксировано 116 пожаров. В огне погибли 5 человек, еще 9 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин на брифинге в Кабмине республики.

По сравнению с прошлым годом ситуация заметно ухудшилась. Количество пожаров выросло на 30%, число погибших – в четыре раза, а пострадавших – на 80%..

Большая часть возгораний – 90 случаев, или 74% – пришлась на жилой сектор. Все погибшие и пострадавшие находились именно там. Наиболее уязвимыми оказались: надворные постройки – 47 пожаров (52% от всех пожаров в жилье), многоквартирные дома – 24 пожара, 2 погибших, 4 пострадавших, частные дома – 15 пожаров, 3 погибших, 1 пострадавший, садовые дома – 4 пожара, 1 пострадавший.

По данным МЧС, чаще всего пожары возникали из‑за:

нарушений при эксплуатации электрооборудования – 58 случаев;

неосторожного обращения с огнем – 26 случаев;

нарушений правил использования печей – 23 случая.

Отдельно отмечено, что все случаи гибели людей связаны с неосторожностью при курении. Кроме того, все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Среди жертв – один рабочий и четыре пенсионера.

Максим Трущин подчеркнул, что в ближайшие дни ожидается похолодание до –20 градусов, что увеличивает нагрузку на отопительные приборы. Он призвал жителей республики строго соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять включенные электроприборы без присмотра, особенно ночью, и не оставлять маленьких детей одних дома.