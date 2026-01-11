news_header_top
Происшествия 11 января 2026 10:49

На пожаре в казанском СНТ пострадал хозяин садового дома

Утром в казанском садовом товариществе «КАПО‑10» произошел пожар в садовом доме. По данным ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании поступило в 08.19. Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению. К 09.11 им удалось ликвидировать открытое горение, площадь которого составила 24 кв. метра.

Во время пожара пострадал владелец садового дома – он получил ожоги и был передан медикам.

Сейчас дознаватели Госпожнадзора выясняют, что стало причиной возгорания.

