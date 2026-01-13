news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 13 января 2026 11:40

В новогодние праздники в Татарстане шесть человек получили травмы из-за пиротехники

Читайте нас в
Телеграм
В новогодние праздники в Татарстане шесть человек получили травмы из-за пиротехники
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В период новогодних праздников в Татарстане шесть человек получили травмы глаз из-за нарушений правил безопасности при использовании пиротехнических изделий. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил замначальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди граждан по соблюдению мер безопасности при обращении с пиротехническими изделиями, пострадало шесть человек», – заявил он.

Все они получили травмы глаз из-за попадания частей пиротехнических изделий в лицо.

Перед праздниками и уже в эти даты были проведены более 11 тыс. бесед с населением по разъяснению требований пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий, распространено более 25 тыс. соответствующих памяток, добавил он.

читайте также
В новогоднюю ночь в Татарстане пять человек получили травмы глаз от пиротехники
В новогоднюю ночь в Татарстане пять человек получили травмы глаз от пиротехники
#новогодние праздники #Пиротехника
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026
Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

13 января 2026