В новогодние праздники в Татарстане шесть человек получили травмы из-за пиротехники

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В период новогодних праздников в Татарстане шесть человек получили травмы глаз из-за нарушений правил безопасности при использовании пиротехнических изделий. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил замначальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди граждан по соблюдению мер безопасности при обращении с пиротехническими изделиями, пострадало шесть человек», – заявил он.

Все они получили травмы глаз из-за попадания частей пиротехнических изделий в лицо.

Перед праздниками и уже в эти даты были проведены более 11 тыс. бесед с населением по разъяснению требований пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий, распространено более 25 тыс. соответствующих памяток, добавил он.