В новогодние праздники Татарстан посетили 160 тыс. туристов – турпоток вырос на 13%

За новогодние праздники, с 31 декабря до 8 января, туристический поток в Татарстане составил 160 тыс. человек – это на 13% больше, чем годом ранее. Среди самых популярных мест у туристов на первом месте Казанский Кремль – его посетили 190 тыс. человек – на 18% больше, чем в прошлом году.

Остров-град Свияжск посетили 38 тыс. человек (+17% к предыдущему году), Великий Болгар 9,5 тыс.человек (+31% к предыдущему году), Елабугу 7,5 тыс. человек (+10% к предыдущему году), сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Казань на Новый год прилетели туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Для них были организованы новые чартерные рейсы. Всего было выполнено три рейса, общее количество пассажиров составило 972 человека, все самолеты были со 100% загрузкой.

2 января в Казань на туристическом поезде приехали 240 гостей из Саратова, которых на вокзале встретил национальный ансамбль «Сорнай». В резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Новый Кырлай Арского района побывали 5 тыс. человек – на 25% больше, чем годом ранее.

Загрузка гостиниц во время новогодних каникул в целом с 31 декабря по 8 января составляла 76%, а в период с 3 по 7 января — 95%.

Напомним, «Татар-информ» ранее сообщал, что Казань в новогодние праздники посетили около 160 тыс. гостей, загрузка отелей в пиковые дни начала января составляла 93%.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина. Их главная цель —обеспечить экономический прорыв и повысить уровень жизни россиян.