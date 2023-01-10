В новогодние праздники Казань посетили 160 тыс. туристов

В дни новогодних каникул столицу Татарстана посетили около 160 тыс. гостей. Средняя загрузка площадок размещения туристов достигла 78%, а в пиковые дни начала января она доходила до 93%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«В период прошедших новогодних праздников, с 31 декабря по 8 января, Казань посетили около 160 тыс. туристов. Это на 22 тыс. туристов больше, чем в прошлом году. Средняя загрузка средств размещения составила 78%, основной пик бронирования пришелся на период с 3 по 5 января и был в среднем на уровне 93%», — отметила Санникова.

По словам докладчицы, с каждым годом в Казани фиксируется рост спроса со стороны гостей города на размещение в съемных квартирах.

«Самым привлекательным объектом для туристов традиционно стал Казанский Кремль. За отчетный период его посетили 188 тыс. человек, что на 20% больше прошлогодних показателей», — резюмировала чиновница.