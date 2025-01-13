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В новогодние праздники Казань посетили около 180 тысяч туристов
В новогодние праздники Казань посетили около 180 тысяч туристов. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова. Показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,5%.
Отмечается, что гости столицы Татарстана за это время потратили порядка 1,2 млрд рублей – на 19% больше, чем в 2023 году. Средняя загрузка отелей, по данным Ассоциации отелей РТ и Казани, в период новогодних праздников составила 79%. Пиковые значения пришлись на 3-5 января и достигали 100%.
Чаще всего туристы посещали Казанский Кремль. За прошедшие новогодние праздники в этой локации побывали 268 тысяч гостей – это на 41% больше, чем в новогодние праздники прошлого года. Также в лидерах – Казанский аквапарк и Национальный музей РТ.
«Весьма удачно прошли новогодние праздники для ресторанов и кафе города. В большинстве ресторанов новогодние банкеты были забронированы еще летом и осенью. Загрузка ресторанов на праздники составила 100%», – добавил спикер.
фото: скриншот презентации
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