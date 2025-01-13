В Казани за новогодние каникулы выпало 70% от месячной нормы осадков

С 1 января в Казани выпало 32 мм осадков – 70% от месячной нормы. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. В основном в столице Татарстана в новогодние каникулы шел мокрый снег или дождь.

«В связи с этим на дорогах образовывалась сильная гололедица. Если на проезжей части дорог обработка противогололедным материалом ведется с помощью комплексных дорожных машин, то на тротуарах не везде может проехать техника. В связи с этим от дорожных рабочих требовалось большого ручного труда», – отметил Куляжев.

На сегодняшний день на дорогах работают 510 единиц техники и 640 дорожных рабочих.

«Основная задача на сегодняшний день – это борьба с гололедом, его ликвидация на наиболее проходимых участках тротуаров и на подходах к социальным объектам, которые начали работать после новогодних праздников. Этот вопрос находится на постоянном контроле у подрядных организаций, у заказчиков и у комитета внешнего благоустройства», – заключил замруководителя исполкома.