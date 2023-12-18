В новогоднюю ночь основные торжества для казанцев организуют на двух площадках

В новогоднюю ночь в Казани пройдут праздничные мероприятия у главной елки возле Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

«По традиции услышать поздравление президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова, потанцевать, разделить волшебство праздника с близкими людьми можно будет на двух городских площадках — на катке в парке «Черное озеро» и на Центральной елке у Центра семьи «Казан», — прокомментировала она.

Мероприятие у «Чаши» пройдет в формате народного караоке и продлится до 2 часов ночи 1 января.