В новогоднем телемарафоне на ТНВ появится семья с 11 участниками спецоперации

В 12-часовом телемарафоне «С Новым годом, семья!», который пройдет в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ- Планета» в воскресенье, 22 декабря, примет участие семья Моревых-Максимовых, 11 представителей которой задействованы в специальной военной операции.

При этом Моревы-Максимовы являются победителями фестиваля «Эхо семьи в истории веков», который проводит Госкомитет РТ по архивному делу.

Телемарафон подведет итоги Года семьи, который ранее был объявлен в России Президентом РФ Владимиром Путиным. С 9.00 до 21.00 в большой студии побывают более 50 семей и 100 детей.

Специально для марафона состоится включение из зоны СВО. Военные корреспонденты программы «7 дней» встретятся с бойцами, которые смогут передать приветы семьям и поздравить их с Новым годом прямо с передовой, уточнили на телеканале.

В преддверии Нового года зрителей ждет «волшебство, фокусы, подарки, звездные Деды Морозы и Снегурочки, Кыш бабаи и Кар кызлары, а также музыкальные новогодние сюрпризы». Телеканал будет на связи со всей республикой — запланированы прямые включения из районов.

На связь выйдут и представители «Болгар радиосы». В прямом эфире пройдет парад Дедов Морозов, а в конце дня окажется назван победитель — народный волшебник республики. Его выберут телезрители в группе ТНВ в социальной сети «ВКонтакте». Интернет-аудиторию ждут в соцсетях телеканала.