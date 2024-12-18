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В новогоднем телемарафоне на ТНВ появится семья с 11 участниками спецоперации
В 12-часовом телемарафоне «С Новым годом, семья!», который пройдет в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ- Планета» в воскресенье, 22 декабря, примет участие семья Моревых-Максимовых, 11 представителей которой задействованы в специальной военной операции.
При этом Моревы-Максимовы являются победителями фестиваля «Эхо семьи в истории веков», который проводит Госкомитет РТ по архивному делу.
Телемарафон подведет итоги Года семьи, который ранее был объявлен в России Президентом РФ Владимиром Путиным. С 9.00 до 21.00 в большой студии побывают более 50 семей и 100 детей.
Специально для марафона состоится включение из зоны СВО. Военные корреспонденты программы «7 дней» встретятся с бойцами, которые смогут передать приветы семьям и поздравить их с Новым годом прямо с передовой, уточнили на телеканале.
В преддверии Нового года зрителей ждет «волшебство, фокусы, подарки, звездные Деды Морозы и Снегурочки, Кыш бабаи и Кар кызлары, а также музыкальные новогодние сюрпризы». Телеканал будет на связи со всей республикой — запланированы прямые включения из районов.
На связь выйдут и представители «Болгар радиосы». В прямом эфире пройдет парад Дедов Морозов, а в конце дня окажется назван победитель — народный волшебник республики. Его выберут телезрители в группе ТНВ в социальной сети «ВКонтакте». Интернет-аудиторию ждут в соцсетях телеканала.
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