На ТНВ пройдет 12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!»

В воскресенье, 22 декабря, в эфире телеканала «ТНВ-Татарстан» пройдет 12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» и финал Года семьи.

С 9:00 до 21:00 студию ТНВ посетят счастливые семьи из Татарстана, а также звездные гости.

Также в прямом эфире подведут итоги конкурса «Народный Дед Мороз Татарстана!». В частности, жители республики могли отправить видео с творческим номером. Всего были выбраны 12 победителей, которые примут участие в телемарафоне.

Напомним, россияне в новогодние праздники будут отдыхать в течение 11 дней (29 декабря – 8 января). Суббота, 28 декабря, будет рабочей.