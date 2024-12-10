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На ТНВ пройдет 12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!»
В воскресенье, 22 декабря, в эфире телеканала «ТНВ-Татарстан» пройдет 12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» и финал Года семьи.
С 9:00 до 21:00 студию ТНВ посетят счастливые семьи из Татарстана, а также звездные гости.
Также в прямом эфире подведут итоги конкурса «Народный Дед Мороз Татарстана!». В частности, жители республики могли отправить видео с творческим номером. Всего были выбраны 12 победителей, которые примут участие в телемарафоне.
Напомним, россияне в новогодние праздники будут отдыхать в течение 11 дней (29 декабря – 8 января). Суббота, 28 декабря, будет рабочей.
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