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В Ново-Савиновский суд Казани доставили отца, который домогался собственной дочери
В Ново-Савиновском суде Казани началось рассмотрение дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. 34-летнего жителя Казани подозревают в домогательствах собственной дочери-подростка.
У подозреваемого Артема есть среднее образование, в официальном браке он не состоит, однако у мужчины есть двое несовершеннолетних детей – дочь и сын. Казанец работал слесарем на Казанском авиационном заводе, судимости не имел, на психиатрическом учете не числился.
«Татар-информ» сообщал, что в апреле казанца задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. По информации источника агентства, однажды мужчина остался дома со старшей 11-летней дочерью и маленьким сыном. Его сожительница, мать двоих детей, отсутствовала. В какой-то момент у мужчины появилась навязчивая идея, что он должен лишить девственности собственную дочь, чтобы это не сделал кто-то другой. Он трогал ее в интимных местах, прижимал к себе и соблазнял. Девочка плакала и сопротивлялась, за это отец начал на нее кричать и называть «ненормальной».
Также мужчина заходил в ванную к купающейся дочери и предлагал помыть ее. Там же он и совершил насильственные действия сексуального характера. Через какое-то время девочка рассказала о поступках отца матери. После этого его задержали.
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