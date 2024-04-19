В Казани задержали мужчину, который домогался до собственной дочери-пятиклассницы

Жителя Казани подозревают в домогательствах до родной дочери, его задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник.

По информации источника, казанец накануне остался дома со своими детьми, со старшей 11-летней дочерью и с маленьким сыном. Его сожительница, мать двоих детей, отсутствовала. В какой-то момент у мужчины появилась навязчивая идея, что он должен лишить девственности собственную дочь, чтобы это не сделал кто-то другой. Он трогал ее в интимных местах, прижимал к себе и соблазнял. Девочка плакала и сопротивлялась, за это отец начал на нее кричать и называть ненормальной.

Также мужчина заходил в ванную к купающейся дочери и предлагал помыть ее. Там же он и совершил насильственные действия сексуального характера. Через какое-то время девочка рассказала о поступках отца матери. Поле этого его задержали, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.