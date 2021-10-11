В Новгородской области ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест

Власти Новгородской области из-за сложной ситуации с коронавирусом Covid-19 вводят систему QR-кодов, необходимых для посещения кино, театров, торговых центров, заведений общепита и других общественных мест. Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин, передает ТАСС.

«Все объекты, [такие] как крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музеи, театры, кинотеатры, объекты общественного питания, — доступ теперь по QR-кодам», — сообщил глава региона на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

Он также отметил, что все культурно-массовые мероприятия будут временно приостановлены. Кроме того, в области вводится обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

«Сегодня будет подготовлено постановление главного санитарного врача по Новгородской области о проведении обязательной вакцинации для отдельных групп населения: общественное питание, транспорт, ЖКХ, здравоохранение, соцзащита и образование, <…> предоставление персональных услуг. Постановление вступит в силу с завтрашнего дня», — пояснил Никитин.

Помимо этого, губернатор подписал указ о введении обязательной самоизоляции для неработающих жителей региона старше 65 лет. Им будет разрешены прогулки рядом с домом и посещение ближайших магазинов и аптек с 8.00 до 11.00.

В России продолжается прививочная компания для защиты населения от Covid-19. Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая важность массовой вакцинации для борьбы с коронавирусом.