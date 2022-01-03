В Норвегии «омикрон» стал доминирующим штаммом

Омикрон-штамм Covid-19 стал доминирующей разновидностью вируса в Норвегии. Изменение зарегистрировано на последней неделе 2021 года, сообщает ТАСС.

«Омикрон-штамм доминирует в Норвегии, на последней неделе прошлого года на него приходилось 65,4% всех случаев заражения коронавирусом», — отмечается в документе, опубликованном Норвежским институтом здравоохранения.

Напомним, что 25 сентября Норвегия сняла большую часть антиковидных ограничений, однако спустя месяц процесс был приостановлен. Затем последовал ввод дополнительных мер, в том числе частого тестирования на вирус тех, кто проживает вместе с зараженными, а также ковид-паспортов. В стране продолжается прививочная кампания против Covid-19: вакцинировано 70% жителей в возрасте от 12 лет.

Распространение «омикрона» началось с Ботсваны. Ученые полагают, что это самый заразный вариант коронавирусной инфекции. Тем не менее они строят оптимистичные прогнозы, так как штамм пока не привел к усложнению течения болезни либо росту летальных исходов.