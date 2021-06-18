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Ру Тат
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18 июня 2021  15:12
Эвелина Киселёва

В номинации «Легенда здравоохранения» конкурса «Ак Чэчэклер» победила ветеран ДРКБ

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Победителем Республиканского конкурса «Ак чэчэклер – Врач года – 2021» в номинации «Легенда здравоохранения» стала Дамира Галеева.

Дамира Садыковна Галеева председатель Совета ветеранов Детской республиканской клинической больницы, заслуженный врач Татарстана и Российской Федерации.

Врач лауреат Государственной премии РТ, экстраординарный профессор Казанского медуниверситета.

Подарок победительнице вручил Министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Подробнее о других номинантах конкурса можно прочитать в репортаже ИА «Татар-информ».

 

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