В номинации «Легенда здравоохранения» конкурса «Ак Чэчэклер» победила ветеран ДРКБ

Победителем Республиканского конкурса «Ак чэчэклер – Врач года – 2021» в номинации «Легенда здравоохранения» стала Дамира Галеева.
Дамира Садыковна Галеева председатель Совета ветеранов Детской республиканской клинической больницы, заслуженный врач Татарстана и Российской Федерации.
Врач лауреат Государственной премии РТ, экстраординарный профессор Казанского медуниверситета.
Подарок победительнице вручил Министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
Подробнее о других номинантах конкурса можно прочитать в репортаже ИА «Татар-информ».