В Нижний Новгород прибыла 1 тыс. эвакуированных из Донбасса

Сегодня в 1.40 по мск в Нижний Новгород прибыл поезд с 1 тыс. жителей Донбасса. Область готова к приему эвакуированных: здесь созданы пункты временного размещения, при необходимости людям предоставят рабочие места, медицинскую помощь. Об этом со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина сообщает ТАСС.

«К приему мы полностью готовы, сам лично объезжал пункты [временного размещения], контролировал их подготовку. <...> Мы, я считаю, обеспечим пребывающих всех необходимым на самом высоком уровне. Там половина детей, по приезде будем определять потребности в различных учреждениях социальной сферы, мы тоже их все подготовили», — заявил глава Нижегородской области.

В пятницу ДНР и ЛНР приняли решение об эвакуации части населения в Россию. О готовности принять жителей республик заявили многие российские регионы, в том числе Татарстан. По поручению Президента республики Рустама Минниханова в регионе созданы все условия для приема прибывших. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», ожидается, что в ближайшее время в РТ прибудет первая тысяча эвакуированных.

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета народных республик. Также их независимость признали Венесуэла, Никарагуа и Куба.