В Нижнекамском ТЮЗе в честь 30-летия театра состоялся капустник

В честь своего 30-летия Театр юного зрителя города Нижнекамска показал на большой сцене «Театральный капустник» – признание в любви своему преданному зрителю. Гостей ждали художественная выставка от Детской художественной школы и скрипичный дуэт Destiny.

Мероприятие посетили гости из других театров Татарстана, таких как Татарский государственный академический театр кукол «Экият», Казанский театр юного зрителя, Татарский театр юного зрителя имени Г. Кариева, Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С. Амутбаева, Альметьевский государственный татарский драматический театр, Русский драматический театр «Мастеровые», Бугульминский государственный русский драматический театр имени А. В. Баталова, а также Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Туфана Миннуллина.

Сотрудников театра торжественно наградили за их вклад в развитие театрального искусства. Местный ТЮЗ был основан в 1994 году при городском Управлении культуры для пропаганды театрального искусства в Нижнекамске.