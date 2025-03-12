В Нижнекамском ТЮЗе рассказали, как у театра появилось свое здание спустя 28 лет

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Совсем скоро, 30 марта, Нижнекамский театр юного зрителя отметит свое 30-летие. На пресс-конференции в «Татар-информе» директор и художественный руководитель ТЮЗа рассказали, как театр спустя 28 лет получил собственное здание и какие премьеры готовит в будущем.

В Нижнекамске (который получил статус города в 1966 году) всего два театра: Государственный драматический имени Туфана Миннуллина и ТЮЗ. Первый работает с 1989 года – он всего на пять лет старше своего «младшего брата».

Всего за 30 лет ТЮЗ столкнулся с пятью переездами. Свое новое здание он получил лишь в 2022 году.

«Нижнекамск – это небольшой город. Там есть дома, есть школы, есть детские сады. Построить учреждение культуры – это, скажем так, совсем другая тема», – пояснила директор театра Роза Аникина.

Изначально Театр юного зрителя базировался в кинотеатре «Восход». Сейчас этого кинотеатра нет, но театр снова обживает три этажа (с четвертым, подвальным) уже другого кинотеатра.

«Как получилось, что мы вообще получили это здание? Дело в том, что так сошлись звёзды, и после пандемии кинотеатры стали не нужны», – заметил художественный руководитель театра Павел Минибаев.

Таким образом, оказалось, что пандемия коронавируса избавила Нижнекамск от кинотеатра (на 400 зрителей) и подарила ТЮЗу собственное здание. После реконструкции здесь действуют основная сцена и четыре студии для актеров-любителей 12–18 и 18–35 лет. Также театр курирует школьные театральные коллективы. В планах – освоение малой сцены и открытие буфета.

«Основная задача с тех пор, как получили свое здание, – работать в своей местности и вновь привлечь к театру зрителя, который в какой-то момент потерял нас из виду», – подчеркнул Минибаев.

Когда ТЮЗ базировался в поселке Красный Ключ Нижнекамского района, зрители выезжали на спектакли туда, но затем театр на несколько лет ушел в «скитания». Сейчас театр занимается «возвращением» того самого зрителя, но вместе с тем появляется необходимость в привлечении нового.

«Задача привлечения нового зрителя становится основополагающей, поскольку нижнекамский зритель полюбил театр. В какое-то время очень часто начали ездить в город Челны, и, насмотревшись спектаклей, постановок и режиссеров, наш зритель начал любить театр, больше понимать в нем», – заметил худрук.

С 2017 года ТЮЗ, как выразилась директор, находится «под крылом» «Единой России», а именно – программы поддержки театров малых городов. Благодаря ей театр сегодня может выпускать масштабные спектакли.

Естественно, что гастрольная жизнь у театра пока не очень насыщенная. Однако театр периодически проводит небольшие выезды и скоро даже примет участие в «Больших гастролях».

«Мы обязательно принимаем участие в федеральной программе «Большие гастроли», по которой театры могут ездить в гости друг к другу. В этом сезоне мы попали на «Большие гастроли» в город Сызрань», – объяснил Минибаев.

Сызранский драматический театр имени А. Толстого уже был в Нижнекамске в ноябре прошлого года. Нижнекамский ТЮЗ отправится в Сызрань в октябре этого года.

Общий штат включает около 50 сотрудников, из них актеров – 17 человек. Все они имеют профессиональное образование, но несколько актеров работают на полставки, совмещая творчество и работу на производстве.

На небольшую команду приходится около пяти спектаклей в год. Всего в репертуаре около 20 постановок. «В прошлом году мы выжили девятью артистами. У нас было 111 показов», – заявила Аникина.

Среди спектаклей можно найти как семейные постановки для детей и подростков (своим зрителем ТЮЗ все-таки считает прежде всего школьников), так и более взрослые, как, например, буквально камерную постановку «Обломов иль я» или инфернальную комедию по повести Александра Пушкина «Гробовщик».

К 9 мая ТЮЗ планирует постановку по пьесе Евгения Шварца «Одна ночь».