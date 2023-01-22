Нижнекамский ТЮЗ покажет первый спектакль в театральном комплексе «Джалиль»

Сегодня, 22 января, Нижнекамский ТЮЗ покажет первый спектакль в обновленном здании. Зрителям предложат посмотреть постановку «Волшебные сны Апуша».

Позднее, 28 января, состоится показ спектакля «Щелкунчик, или тайна ореха Кракатук», 4 февраля — «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», 5-го — «День рождения кота Леопольда».

На 10 и 11 февраля для детей постарше намечен показ «Маленького принца», а на 18 и 19 февраля — «Мертвых душ». Все спектакли ранее уже были представлены публике.

Как рассказали «Татар-информу» в театре, также в этом году должны быть показаны премьерные спектакли «Ромео и Джульетта» и «Муха-Цокотуха».

По словам сотрудников театра, ТЮЗ после переезда значительно расширит свой репертуар. Так, на новую сцену вернутся постановки, которые полюбились зрителям в прошлые годы. Их давно не показывали, так как театр вел жизнь «на чемоданах».

Театр юного зрителя официально был создан в Нижнекамске в 1994 году. Он имел разъездной характер работы и временно располагался при Доме культуры «Альфа». Позже артисты обитали в кинотеатре «Восход», Доме культуры на Красном Ключе, а в последнее время размещались в здании 62-го училища.

Реконструкция театрального комплекса «Джалиль» проводилась благодаря национальному проекту «Культура».

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Театральный комплекс «Джалиль» в преддверии Нового года, 28 декабря, торжественно открыл Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, о чем сообщал «Татар-информ».