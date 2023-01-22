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Культура
22 января 2023  12:25
Эльза Кузнецова

Нижнекамский ТЮЗ покажет первый спектакль в театральном комплексе «Джалиль»

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Нижнекамский ТЮЗ покажет первый спектакль в театральном комплексе «Джалиль»

Сегодня, 22 января, Нижнекамский ТЮЗ покажет первый спектакль в обновленном здании. Зрителям предложат посмотреть постановку «Волшебные сны Апуша».

Позднее, 28 января, состоится показ спектакля «Щелкунчик, или тайна ореха Кракатук», 4 февраля — «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», 5-го — «День рождения кота Леопольда».

На 10 и 11 февраля для детей постарше намечен показ «Маленького принца», а на 18 и 19 февраля — «Мертвых душ». Все спектакли ранее уже были представлены публике. 

Как рассказали «Татар-информу» в театре, также в этом году должны быть показаны премьерные спектакли «Ромео и Джульетта» и «Муха-Цокотуха». 

По словам сотрудников театра, ТЮЗ после переезда значительно расширит свой репертуар. Так, на новую сцену вернутся постановки, которые полюбились зрителям в прошлые годы. Их давно не показывали, так как театр вел жизнь «на чемоданах». 

Театр юного зрителя официально был создан в Нижнекамске в 1994 году. Он имел разъездной характер работы и временно располагался при Доме культуры «Альфа». Позже артисты обитали в кинотеатре «Восход», Доме культуры на Красном Ключе, а в последнее время размещались в здании 62-го училища.

Реконструкция театрального комплекса «Джалиль» проводилась благодаря национальному проекту «Культура». 
Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Театральный комплекс «Джалиль» в преддверии Нового года, 28 декабря, торжественно открыл Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#Нижнекамский ТЮЗ
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