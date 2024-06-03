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В Нижнекамском районе за весну высажено 35 тыс. деревьев и кустарников
В период проведения санитарно-экологического двухмесячника всего по Нижнекамску и Нижнекамскому району посажено более 35 тысяч деревьев и кустарников. Об итогах двухмесячника на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома района Максим Парамонов.
«Основная цель мероприятия — выполнение работ по озеленению территории Нижнекамска, посадка деревьев и кустарников, улучшение экологической обстановки города путем регулярного восполнения необходимого объема растительности», — отметил докладчик.
В общей сложности в проведении работ по очистке территории приняло участие более 90 тысяч человек, вывезено около 12,5 тысяч кубометров отходов, задействовано 1,5 тысячи единиц техники.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске этим летом не будут работать фонтаны.
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