В Нижнекамском районе за весну высажено 35 тыс. деревьев и кустарников

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В период проведения санитарно-экологического двухмесячника всего по Нижнекамску и Нижнекамскому району посажено более 35 тысяч деревьев и кустарников. Об итогах двухмесячника на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома района Максим Парамонов.

«Основная цель мероприятия — выполнение работ по озеленению территории Нижнекамска, посадка деревьев и кустарников, улучшение экологической обстановки города путем регулярного восполнения необходимого объема растительности», — отметил докладчик.

В общей сложности в проведении работ по очистке территории приняло участие более 90 тысяч человек, вывезено около 12,5 тысяч кубометров отходов, задействовано 1,5 тысячи единиц техники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске этим летом не будут работать фонтаны.