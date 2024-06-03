Летом 2024 года в Нижнекамске не будут работать фонтаны

фото: пресс-служба Нижнекамского района

В летнем сезоне 2024 года в Нижнекамске не будут работать фонтаны — во избежание несчастных случаев и травм. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Ниженкамского района, всего в Нижнекамске 4 фонтана.

«К сожалению, из-за технических проблем на сегодняшний день фонтаны в городе временно не работают. Для предотвращения возможных несчастных случаев было принято решение не эксплуатировать их в этом году. Извиняемся за доставленные неудобства и надеемся на понимание ситуации. Будем рады сообщить, когда фонтаны будут снова готовы к использованию», — сказали в администрации.

Дополнительно сообщается, что в этом году будут проведены технические работы по ремонту фонтана «Су анасы» в парке чтения и отдыха им Г. Тукая.

На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин заявил, что городу необходимо 50 млн рублей, чтобы привести все фонтаны в порядок. Данные работы запланированы на следующий год.

«Я прошу с пониманием отнестись к этому вопросу. Фонтаны должны быть безопасными. Мы проанализировали: там очень высокий риск, что они травмоопасны в части электричества. Любой фонтан служит максимум 3-5 лет, после этого требуется полная реконструкция, а это почти стоимость самого фонтана. Поэтому я прошу с пониманием отнестись, мы постараемся на следующий год все фонтаны привести в порядок», — сообщил Муллин.