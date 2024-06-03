В Нижнекамском районе выявлено и ликвидировано 13 крупных свалок

В период проведения санитарно-экологического двухмесячника всего по Нижнекамску и Нижнекамскому району выявлено и ликвидировано 13 крупных свалок объемом 1 635 кубометров. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома района Максим Парамонов.

«Одним из приоритетных направлений в период проведения двухмесячника является выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Нижнекамского района. Данная работа проводилась силами природоохранных служб, структурных подразделений муниципалитета города, департамента ЖКХ и главами сельских поселений, председателей СНТ», — сообщил он.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, комментируя доклад, обратил внимание на проблемы с вывозом мусора.

«Когда видишь вот такие свалки — это очень обидно. На прошлой неделе министр экологии РТ рассказывал об итогах. Нам очень обидно слушать, что Нижнекамск, Набережные Челны и еще ряд городов попали в зону критики. Хотя, поверьте, у нас ситуация по вывозу крупногабаритного мусора и обычных отходов более-менее выстроена, но сбои бывают. Это уже работа регионального оператора, а это частная компания. Поэтому здесь управляющие компании, коммерческие структуры должны четко выстроить работу по предъявлению требований по уборке. Есть нормативы вывозов, компания „Гринта“ обязана это все выполнять», — заявил руководитель города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамском районе за весну высажено 35 тыс. деревьев и кустарников.