В Нижнекамском районе волонтеры сшили более 200 антитепловизионных одеял

В Сухаревском сельском поселении Нижнекамского района волонтеры уже четвертый год занимаются плетением маскировочных сетей и сбором гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

По инициативе главы Нижнекамского района Радмира Беляева волонтерскому объединению была передана швейная машинка для пошива антитепловизионных одеял. Технологию изготовления жители освоили на примере волонтеров из Елабуги.

За четыре месяца было сшито более 200 антитепловизионных одеял, из них 175 уже переданы на передовую.

«За четыре месяца наши волонтеры сшили более 200 одеял, из них 175 уже спасают ребят от угроз с воздуха на фронте. Бойцы передают огромную благодарность. Спасибо вам, дорогие волонтеры, за вашу неустанную заботу и тепло, которое вы дарите защитникам», – отметил Радмир Беляев.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.