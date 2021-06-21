В Нижнекамском районе РТ появятся два глэмпинг-центра

В селе Борок и поселке Красный Ключ Нижнекамского района Татарстана появятся два глэмпинг-центра. Об этом на дискуссии с фондом «Институт развития городов РТ» заявил первый замруководителя муниципалитета Радмир Беляев.

«Глэмпинг — это очень популярный вид отдыха сейчас», — заметил спикер.

Встреча прошла на базе молодежного центра инициатив «Ковер» при участии представителей фонда, нижнекамских руководителей и предпринимателей.

В Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамске сообщили, что в каждом из глэмпинг-центров планируется строительство от 10 до 15 домиков.

«Строительство одного домика обходится от 700 тыс. до 1 млн рублей, соответственно, сумма инвестиций в каждый проект составит от 15 до 20 млн рублей. Инвесторы уже есть, они определены и занимаются актуальными вопросами», — отметил источник.

Глэмпинг — это уникальный тип отдыха на лоне дикой природы или традиционной сельской местности, предполагающий максимально комфортное размещение в строениях временного характера, которые обеспечены всеми удобствами. Гости избавлены от необходимости обустраивать кемпинг, как в походе, поэтому глэмпинг часто сравнивают с «отелем на открытом воздухе». Подобно отелям, гостям предлагаются дополнительные услуги и развлечения.

«Целевая аудитория глэмпинга разнообразна — это семьи с детьми, которые любят активный туризм и хотят отдохнуть на природе, пары, устраивающие романтические выезды, или молодожены, решившие провести церемонию на природе, молодежь, которая все чаще выбирается за город с палатками посидеть у костра, охотники и рыболовы. И все это мы планируем совместить таким образом, чтобы каждый отдыхающий получил максимум положительных эмоций, при этом не мешая отдыху окружающих и не нарушая экологический баланс и гармонию территории», — поделились планами в центре.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2021 году в Татарстане откроется 14 новых глэмпингов. Шесть объектов на 200 мест уже готовы принять гостей.