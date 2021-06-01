В 2021 году в Татарстане откроется 14 новых глэмпингов

До конца года на территории Татарстана откроется 14 глэмпингов. Еще шесть объектов почти на 200 мест готовы принять гостей этим летом, сообщила сегодня на брифинге в Казани руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Института развития городов РТ Оксана Саргина.

«К открытию в 2021 году планируются новые объекты предпринимателей. До конца года откроется 14 глэмпингов. К примеру, глэмпинг «Halal Resort» откроется 9 июля в Рыбно-слободском районе. На его территории есть молельная комната», - сказала она.

Спикер отметила, что глэмпинги – это новый, комфортный вид отдыха на природе. Шесть объектов на 200 мест уже готовы принять гостей.

«В их числе «Urman Camp» - самый чанный глэмпинг в России. Сафари-тенты и дома типа A-frame оснащены купелью и фурако, у каждого жилого модуля есть свое индивидуальное spa. BestGlamp «Лесная поляна» - комфортабельный глэмпинг в лесу. К услугам гостей банная зона, прогулки на парусной яхте, воздушная тропа и уникальный зеркальный дом на дереве. Яркие тона глэмпинга «Лебедино» понравятся семьям с детьми. Здесь можно покататься на велосипедах, квадроциклах, лодках, сап бордах и полюбоваться лебедями», - отметила Саргина.

Глэмпинг «Дикая дача» - молодежное место в Пестречинском районе с уютными домиками на природе. Кемпинг «Дикая собака Динго» находится на одном из островов в Старом Победилово. Кэмпинг «Шторм» расположен в Высокогорском районе и отлично подойдет для семейного отдыха или в большой компании. Кроме того, в Сабинском районе гостей принимает отель «Мингер», а в Камско-Устьинском районе открыт глэмпинг «Камский трофей».