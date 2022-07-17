В Нижнекамском районе РТ капитально отремонтируют четыре пищеблока за 7,3 млн рублей

В Нижнекамском районе Татарстана в четырех школах ведется капитальный ремонт пищеблоков по республиканской программе «Капитальный ремонт пищеблоков образовательных организаций». Из бюджета республики на эти цели выделено 7,3 млн рублей.

«Новые столовые появятся в нижнекамских школах № 6, № 19, в начальной школе-детском саду № 71 для детей с нарушениями зрения, а также в Камско-Полянской школе № 1.В учебных учреждениях ремонт находится на разных стадиях реализации», — сообщила «Татар-информу» начальник пресс-службы района Яна Енькова.

В школе № 71 ремонт завершен на 60%, в школах № 6 и № 19 на 40%, в Камско-Полянской школе № 1 — на 30%. Планируется, что с 1 сентября дети начнут питаться в новых школьных столовых.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на капитальный ремонт шести школ в Нижнекамском районе направлено 540 млн рублей.