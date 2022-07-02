В Нижнекамском районе 1 сентября после капремонта откроется сельская школа

В Нижнекамском районе 1 сентября после капитального ремонта откроется Кармалинская средняя школа. Лимит финансирования строительных работ по республиканской программе капремонта объектов образования составил 51,2 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Общеобразовательное учреждение работает с 1989 года, и за все это время здесь не было серьезного обновления. Руководитель исполкома района Рамиль Муллин проверил, как ведутся ремонтные работы в Кармалинской средней школе.

На данный момент строители практически полностью завершили ремонт второго этажа школы — привели в порядок полы, стены и потолки, заменили электрику и сантехнику. Сейчас ведется отделка кабинетов, коридоров и спортивного зала на первом этаже. Также будет полностью обновлена входная группа.

Вместе с директором школы Рамиль Муллин подробно обсудил детали капремонта. Особое внимание он обратил на то, что необходимо вовремя завершить все работы. «К новому учебному году дети должны вернуться в родные стены», — подчеркнул Муллин.

В обновленную школу осенью придет 150 детей. Здесь, по словам директора учебного заведения Рината Гилаева, учатся не только жители Кармалов, но и ближайших сел.

Всего же в этом году Нижнекамском районе будет капитально отремонтировано шесть школ на сумму 540 млн рублей, уточнила пресс-секретарь администрации Яна Енькова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Нижнекамском районе отремонтируют десять детских садов на 48 млн рублей.