В Нижнекамском районе построят за 91,2 млрд рублей завод терефталевой кислоты

В Нижнекамском районе Татарстана появится завод по производству терефталевой кислоты и биокомпонентов моторного топлива. Проект на Инвестиционном совете РТ представила компания «ТАНЕКО».

Всего планируется направить инвестиций на сумму 91,2 млрд рублей. Инвестпроект стал самым крупным, который рассматривали участники встречи.

Как передает РБК, проект намерены реализовать в течение 5 лет, будет создано 329 рабочих мест.

Всего Инвестсовет под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова одобрил 8 проектов на общую сумму свыше 109 млрд рублей. О том, какие новые производства появятся в республике, читайте в материале «Татар-информа».