В Нижнекамском районе от коронавируса вакцинировались 58% населения от плана

После введения в Татарстане ограничений в связи с распространением Covid-19 нижнекамцы активно подключились к процессу вакцинации, были набраны хорошие темпы: прививались от 1600 до 2600 человек в день, но затем люди расслабились, и количество вакцинированных снизилось до 300, сказал на деловом понедельнике 18 октября и.о. руководителя Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Общий объем вакцинации населения в Нижнекамском районе сейчас составляет 58%. Этого мало для выработки коллективного иммунитета. Вакцин в городе и районе достаточно, проблема в слабой активности населения <…>. Ответственно подошли к этому вопросу работники промышленных предприятий Нижнекамска, там еще до введения ограничительных мер был достигнут уровень вакцинации более 80%, и в этой сфере наблюдается очень низкий уровень заболеваемости», – привел пример Рамиль Муллин.

Он подчеркнул, что эту взаимосвязь – между ростом вакцинации и снижением заболеваемости – должны увидеть все. На прошлой неделе обращения в лечебные заведения по Covid-19 выросли на 13%. На амбулаторном лечении находятся около 2000 нижнекамцев, в ковидных госпиталях проходят лечение до 350 человек.

«Ситуация непростая, мы мобилизовали 80 студентов медицинского училища, тех медиков, кто находится на заслуженном отдыхе <…>. Ведь, кроме мероприятий, связанных с коронавирусом, есть и плановые работы, необходима помощь и другой категории больных. Огромное напряжение испытывают сейчас наши врачи, я их благодарю за терпение и понимание», – обратился к медикам и.о. руководителя Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после введения QR-кодов в Нижнекамске установлен рекорд по вакцинации.