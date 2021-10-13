В Нижнекамске из-за введения QR-кодов установлен рекорд по вакцинации

В Нижнекамске за один день привилось 1650 человек, хотя раньше эта цифра не превышала 1 тысячи. Введение ограничительных мер в республике сказалось на положительной динамике вакцинации. Об этом во время брифинга сообщила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

«Вакцинами город обеспечен в полной мере, за вчерашний день успели вакцинироваться 1650 человек, раньше эта цифра не превышала одной тысячи. Это рекорд. С начала вакцинации для нас рекордом считалось 1 тысяча человек», — отметила спикер.

В связи с огромным количеством желающих вакцинироваться в пунктах вакцинации возникли большие очереди.

«Но работа по вакцинации проводилась всегда, — прокомментировала Марина Камелина. — Где же было население раньше? Теперь мы просим отнестись население с пониманием. Условия для вакцинации нижнекамцев будут расширены».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Нижнекамске будут открыты шесть дополнительных пунктов вакцинации.

Брифинг для журналистов состоялся сегодня в Доме советов с участием начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Нижнекамском районе Рустема Изиятуллина, руководителя Управления здравоохранения Сергея Мерясева, главного внештатного эпидемиолога Управления здравоохранения, заместителя главного врача Нижнекамской центральной районной больницы Елены Пискаревой.