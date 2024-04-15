В Нижнекамском районе от клещей и грызунов обработают парки и скверы

В Нижнекамском районе обработают парки, скверы и пригородные леса от клещей и грызунов. Как доложил на деловом понедельнике начальник нижнекамского территориального отдела управления Роспотребнадзора по РТ Рустем Изиятуллин, обработка будет произведена на 168 гектарах.

«Мероприятия по дератизации будут проводиться дважды в год: весной и осенью», — уточнил спикер. Весенние работы начнутся на этой неделе.

Обработка затронет городские парки, Майдан, кладбище, лесной массив рядом с парком «Солнечная поляна» до посёлка Красный Ключ, детские лагеря, а также место проведения Сабантуя в поселке Камские Поляны.

Кроме того, запланирована обработка от малярийных комаров на 118 га. Все площади и периодичность проведения работ согласованы с исполкомом.

«Вопрос мы держим под контролем. Также будет проводиться проверка эффективности обработки территорий», — подчеркнул Рустем Изиятуллин.