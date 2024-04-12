В Нижнекамске зафиксированы первые случаи укусов клещей

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В травмпункт Нижнекамска после укуса клещей обратилось четыре человека. Трое из них подцепили насекомых, находясь на даче. Один человек обнаружил на себе клеща после посещения кладбища. Все пациенты сами извлекли насекомых и обратились к врачам. В больнице им ввели иммуноглобулин.

Специалисты предупреждают: у клещей уже начался пик активности, а значит нужно обезопасить себя перед походом в парк, лес или огород.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Если нет опыта извлечения клеща, то лучше не вытаскивать. Его можно повредить, вытащить без головы. Нужно удалять полностью клеща. Кстати, клещ присасывается не сразу, осмотрите себя — это одна из мер профилактики», — говорит заведующая эпидемиологическим отделом Нижнекамской центральной районной больницы Вера Нурмухамедова.

Уже много лет в Нижнекамском районе не было зафиксировано ни одного случая клещевого энцефалита. А вот боррелиоз присутствует. В 2023 году через укус клеща им заразились 4 человека, в 2022-м такое же число. В отличие от энцефалита боррелиоз удачно лечится антибиотиками.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Клещевой энцефалит — грозное заболевание. Оно может приводить к инвалидности и летальности. Боррелиоз может привести к хроническим заблеваниям», — пояснила специалист.

Сейчас у клещей начался пик активности. А потому перед походом в парк, лес или огород стоит обезопасить себя. Нужно использовать репелленты и правильно одеваться.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Если вы часто бываете на природе, то не лишнем будет сделать прививку. Вакцина в наличие имеется. Сезон активности этих насекомых продлится примерно до октября. В случае укуса нужно обратиться нужно в травмпункт. Он работает круглосуточно», — говорят специалисты.