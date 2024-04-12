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В Нижнекамске зафиксированы первые случаи укусов клещей
В травмпункт Нижнекамска после укуса клещей обратилось четыре человека. Трое из них подцепили насекомых, находясь на даче. Один человек обнаружил на себе клеща после посещения кладбища. Все пациенты сами извлекли насекомых и обратились к врачам. В больнице им ввели иммуноглобулин.
Специалисты предупреждают: у клещей уже начался пик активности, а значит нужно обезопасить себя перед походом в парк, лес или огород.
«Если нет опыта извлечения клеща, то лучше не вытаскивать. Его можно повредить, вытащить без головы. Нужно удалять полностью клеща. Кстати, клещ присасывается не сразу, осмотрите себя — это одна из мер профилактики», — говорит заведующая эпидемиологическим отделом Нижнекамской центральной районной больницы Вера Нурмухамедова.
Уже много лет в Нижнекамском районе не было зафиксировано ни одного случая клещевого энцефалита. А вот боррелиоз присутствует. В 2023 году через укус клеща им заразились 4 человека, в 2022-м такое же число. В отличие от энцефалита боррелиоз удачно лечится антибиотиками.
«Клещевой энцефалит — грозное заболевание. Оно может приводить к инвалидности и летальности. Боррелиоз может привести к хроническим заблеваниям», — пояснила специалист.
Сейчас у клещей начался пик активности. А потому перед походом в парк, лес или огород стоит обезопасить себя. Нужно использовать репелленты и правильно одеваться.
«Если вы часто бываете на природе, то не лишнем будет сделать прививку. Вакцина в наличие имеется. Сезон активности этих насекомых продлится примерно до октября. В случае укуса нужно обратиться нужно в травмпункт. Он работает круглосуточно», — говорят специалисты.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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