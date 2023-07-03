Объем ВТП Нижнекамского района прогнозируется на уровне 400 млрд рублей

В Нижнекамском районе Татарстана объем валового территориального продукта, по оценочным данным, увеличится по сравнению с прошлым годом почти на 10 млрд рублей и составит 397 млрд рублей. Об этом на совещании в Кабмине РТ сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, выступая с докладом перед Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

«Объем валового территориального продукта за 2022 год составил 388 млрд рублей. Прогноз 2023 года — 397 млрд. Отгрузка товаров с 2021 года по 2022-й выросла на 100 млрд и составила в прошлом году 883 млрд. Есть уверенность, что и нынешний год мы также завершим с ростом», — отметил выступающий.

Муллин подчеркнул, что Нижнекамск продолжает удерживать лидерские позиции по объему инвестиций в основной капитал. По итогам 2022 года показатель составил 132 млрд, прогноз текущего года — 136 млрд.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что зарплата в Нижнекамске выросла на 19% и составила 78,5 тыс. рублей.