Зарплата в Нижнекамске выросла на 19% и составила 78,5 тыс. рублей

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям увеличилась на 19% и составляет сегодня 78,5 тысячи рублей. Рост средней зарплаты по району по итогам прошлого года составляет 17% (65 тысяч рублей). Об этом в Кабмине РТ сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, выступая с докладом перед Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

«Благодаря взвешенной и планомерной работе управленческих команд компаний „СИБУР“, „ТАТНЕФТЬ“, „ТАИФ“, „КАМА Тайрс“ наши промышленники в 2022 году нашли новые точки развития и реализации продукции, сумели сохранить трудовые коллективы и финансовую устойчивость», — подчеркнул глава района.

Фото: скриншот презентации.

На сегодняшний день в районе продолжается реализация целого ряда значимых крупных инвестиционных проектов, таких как комплекс по производству олефинов, увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн штук в год, организация производства крупногабаритных шин и производства велошин и других.

«Прошлый год дал нам понять, что мы должны научиться жить в новых реалиях, которые для всех стали серьезной проверкой на прочность и в первую очередь для всей нашей управленческой команды территории», — заключил Муллин.