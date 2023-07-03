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Зарплата в Нижнекамске выросла на 19% и составила 78,5 тыс. рублей
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям увеличилась на 19% и составляет сегодня 78,5 тысячи рублей. Рост средней зарплаты по району по итогам прошлого года составляет 17% (65 тысяч рублей). Об этом в Кабмине РТ сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, выступая с докладом перед Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
«Благодаря взвешенной и планомерной работе управленческих команд компаний „СИБУР“, „ТАТНЕФТЬ“, „ТАИФ“, „КАМА Тайрс“ наши промышленники в 2022 году нашли новые точки развития и реализации продукции, сумели сохранить трудовые коллективы и финансовую устойчивость», — подчеркнул глава района.
На сегодняшний день в районе продолжается реализация целого ряда значимых крупных инвестиционных проектов, таких как комплекс по производству олефинов, увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн штук в год, организация производства крупногабаритных шин и производства велошин и других.
«Прошлый год дал нам понять, что мы должны научиться жить в новых реалиях, которые для всех стали серьезной проверкой на прочность и в первую очередь для всей нашей управленческой команды территории», — заключил Муллин.
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