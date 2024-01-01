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В Нижнекамском районе из-за вывоза снега ограничат движение
Сегодня, 1 января, с 19 часов в связи с вывозом снега, будет временно ограничено движение транспортных средств в селе Афанасово по улице Пролетарская. В пресс-службе района уточнили, что ограничение будет продолжаться до окончания работ.
Объезд будет осуществляться по улице Ленина.
«Просим водителей заранее планировать свой маршрут и соблюдать Правила дорожного движения», — призвали в администрации.
Напомним, завтра, 2 января, в парке «Велики» состоится новогодняя эстафета «По следам Деда Мороза», на площади им. Н.В. Лемаева запланирована игровая программа с мастер-классом «Путешествие дракона Гоши в сквере Лемаева».
На Набережной поселка Красный ключ пройдут командные аттракционы «Весёлые каникулы», а в парке «Семья» запланирована концертная программа «Новогодний калейдоскоп». Подробнее читайте в новогодней афише: Дракон в Казани, снешарики в Елабуге и керлинг в Челнах: афиша на каникулы в Татарстане.
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