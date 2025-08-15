В Нижнекамском районе 17 августа откроют новый Крещальный храм

В воскресенье, 17 августа, в Нижнекамском районе РТ состоится открытие нового Крещального храма во имя блаженной Ксении Петербургской. Ожидается участие митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Крещальный храм построен на территории Архиерейского подворья храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Красный Ключ.

«Мы хотим вернуть Крещение в центр приходской жизни, поставить рядом с Евхаристией», – поясняет епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий.

Новый храм представляет собой уникальное сооружение, специально построенное для совершения Крещальных Литургий. Стены храма покрыты фактурной штукатуркой с использованием красок разных оттенков. Их украшают несколько тематических композиций, отражающих как библейские сюжеты, так и события из православной истории края.

Помимо богослужебной функции, храм станет музейным пространством, где будут представлены предметы церковного быта, утварь, книги и старинные фотографии.

Напомним, что в воскресенье в Нижнекамском районе состоится православный фестиваль «ВЕРУЮ», где гостей ждет яркая концертная программа с участием самобытных коллективов из разных районов Татарстана.

На протяжении всего дня будут работать творческие площадки, выставка художников и ярмарка изделий ручной работы. Особым подарком для посетителей станет выступление певицы и композитора Юлии Славянской.