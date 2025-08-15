В воскресенье в Нижнекамском районе пройдет православный фестиваль «ВЕРУЮ»

В воскресенье, 17 августа, в поселке Красный Ключ под Нижнекамском пройдет VIII Открытый Межрегиональный фестиваль «ВЕРУЮ». Мероприятие объединит духовную музыку, народное творчество и культурные традиции, сообщает пресс-служба исполкома района.

С 8:00 до 11:00 на территории Архиерейского подворья храма святого Иоанна Кронштадтского состоится праздничная литургия, откроется Крещальный храм во имя Ксении Петербургской, а также пройдет крестный ход. Ожидается участие митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и епископа Чистопольского и Нижнекамского Пахомия.

Крещальный храм построен на территории подворья для совершения Крещальных Литургий, которые проходят с полным погружением в большой купели – баптистерии, расположенном в центре храма. Убранство храма поражает красотой и изысканностью. Стены украшают росписи: Крещение Господне, Казанская икона, встреча Иоанна Кронштадтского, образы святых и архангелов.

С 11:00 до 16:00 фестиваль продолжится на набережной Камы. В программе — концерт с участием творческих коллективов из разных районов Татарстана, выставки, ярмарка ремесел, интерактивные площадки и экспозиция, посвященная династии Стахеевых.

Специальный гость фестиваля — певица и композитор Юлия Славянская.

Организаторами мероприятия стали Координационный совет по сохранению православной культуры НМР, исполком Нижнекамска, Нижнекамское русское общество и Чистопольская епархия РПЦ. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.