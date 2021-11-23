В 2022 году в Нижнекамском районе отремонтируют десять детсадов на 48 млн рублей

В будущем году в Нижнекамском районе Татарстана планируется капитальный ремонт десяти дошкольных учреждений на сумму 48 млн рублей. Об этом на публичных слушаниях по бюджетам города и района сообщила руководитель муниципального Департамента по бюджету и финансам Светлана Логинова.

По словам докладчика, ремонт пройдет в детских садах №43, 75, 77 и 83 в Нижнекамске, «Ручеек» в селе Старошешминск, «Ландыш» в Верхней Уратьме, «Солнышко» в поселке Камский, «Солнышко» в Елантово, «Алтынчеч» в Верхних Челнах и «Тамчыкай» в Нижних Челнах.

В общей сложности за восемь лет республиканской программы капитального ремонта дошкольных организаций будет отремонтировано 38 детсадов на сумму 785 млн рублей. С 2015-го по 2021 год в Нижнекамском районе обновлены 28 садов на сумму 737 млн рублей.

«Также за этот период построено пять детских садов, в 2021 году в 34-м микрорайоне началось строительство еще одного нового дошкольного учреждения, завершение [работ] планируется в 2022 году», — отметила Светлана Логинова.