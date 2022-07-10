В нижнекамском поселке Чайка по просьбам жителей построят временную дорогу
В поселке для многодетных под Нижнекамском Чайка (село Нижнее Афанасово) началось временной строительство дороги . Об этом неоднократно просили местные жители.
Чайка – это «молодой» поселок, где многие семьи только строят дома на своих участках. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день здесь выделено 796 участков, более 250 домов уже построено.
Для удобства жителей временным решением стала укладка дороги бетонным боем.
На одной из улиц поселка дорожники подготовили грунт, а после приступили к укладке бетонного боя в два слоя. «Мы встречались с инициативной группой поселка и пришли к мнению, что пока найдем возможность сделать временную дорогу. Это первый наш шаг», — отметил руководитель исполкома района Рамиль Муллин в ходе осмотра строящейся дороги.
Руководитель инициативной группы «Чайка» Елена Романова предложила и жителям поселка присоединиться к программе самообложения: «Я предлагаю не ждать у моря погоды. Давайте выйдем на самообложение. В ближайшее время проведем собрание и обсудим, что будет сделано на следующий год».
По словам Муллина, еще одну дорогу из бетонного боя планируется построить также в селе Борок – еще одном населенном пункте, где выделены участки для многодетных семей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в весной этого года в массивах для многодетных Нижнекамска были завершены работы по разработке сетей газоснабжения.