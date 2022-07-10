В нижнекамском поселке Чайка по просьбам жителей построят временную дорогу

В поселке для многодетных под Нижнекамском Чайка (село Нижнее Афанасово) началось временной строительство дороги . Об этом неоднократно просили местные жители.

Чайка – это «молодой» поселок, где многие семьи только строят дома на своих участках. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день здесь выделено 796 участков, более 250 домов уже построено.

Для удобства жителей временным решением стала укладка дороги бетонным боем.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

На одной из улиц поселка дорожники подготовили грунт, а после приступили к укладке бетонного боя в два слоя. «Мы встречались с инициативной группой поселка и пришли к мнению, что пока найдем возможность сделать временную дорогу. Это первый наш шаг», — отметил руководитель исполкома района Рамиль Муллин в ходе осмотра строящейся дороги.

Руководитель инициативной группы «Чайка» Елена Романова предложила и жителям поселка присоединиться к программе самообложения: «Я предлагаю не ждать у моря погоды. Давайте выйдем на самообложение. В ближайшее время проведем собрание и обсудим, что будет сделано на следующий год».

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

По словам Муллина, еще одну дорогу из бетонного боя планируется построить также в селе Борок – еще одном населенном пункте, где выделены участки для многодетных семей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в весной этого года в массивах для многодетных Нижнекамска были завершены работы по разработке сетей газоснабжения.