В нижнекамском детском саду воспитанники начнут изучать китайский язык

В детском саду №95 города Нижнекамска дети начнут изучать китайский язык. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

«Новшеством нового учебного года станет изучение китайского языка в нижнекамском детском саду №95. Однако пока этот проект только в планах, программа прорабатывается», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

Еще одно нововведение — изучение чувашского языка в детском саду №75. Группа будет открыта впервые.

«Детский сад выбран не случайно. Он расположен рядом с чувашской гимназией №34, и значительная доля выпускников продолжает обучение именно в этом учреждении. Наша цель — обеспечить преемственность в работе гимназии и детского сада. Кроме того, запланирована организация кружковой работы по изучению чувашского языка в четырех детских садах города», — рассказала на августовской педконференции начальник Управления дошкольного образования района Светлана Андрианова.

На сегодняшний день актуальным направлением в Татарстане становится полилингвальное образование, в том числе дошкольников. «В двух детских садах — №80 и 94 — активно ведется работа по созданию условий изучения русского, татарского и английского языков с дальнейшим вхождением в состав полилингвального образовательного комплекса „Адымнар“, который построят в 31-м микрорайоне города», — объяснила Светлана Андрианова.

Ранее на пресс-коференции в ИА «Татар-информ» заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова анонсировала строительство полилингвального комплекса в Нижнекамске. Официальный старт стройке будет дан 4 сентября.