В нижнекамской школе открылся музей имени Фикрята Табеева

В нижнекамской школе №36 организовали музей имени Фикрята Табеева, открытие приурочили к его дню рождения – 4 марта ему бы исполнилось 95 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Нижнекамского района.

«Табеев сыграл огромную роль в появлении Нижнекамска и химкомбината. Он смог убедить руководство страны в том, что Нижнекамск должен стоять именно здесь. Завод-автогигант на Каме тоже появился с его подачи», – отметили в пресс-службе.

Фонд музея уже включает более 500 экспонатов, которые рассказывают и об истории Нижнекамска. Они были собраны благодаря помощи жителей района, учеников и педагогов, также помогли и первостроители – им посвящана одна из экспозиций.

«Мы хотели детей познакомить с тем периодом, когда начиналось строительство нашего города. И вот в экспозиции представлены те самые 25 человек, которые первыми из Лениногорска прибыли строить Нижнекамск», – отметила учитель истории и обществознания Галина Галиева.

Ранее сообщалось, что 4 марта в Москве почтили память Фикрята Табеева. Заместитель полпреда Татарстана в России Эмиль Файзуллин и старший сын исторического государственного деятеля Эмиль возложили цветы к его могиле на Даниловском кладбище.

Фикрят Табеев родился 4 марта 1928 года в селе Азеево Ермишинского района Рязанской области. С 1959 года второй, с 1960-го — первый секретарь Татарского обкома КПСС. С 1979 по 1986 год занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Республике Афганистан. С 1986 года был назначен первым заместителем Председателя Совета Министров РСФСР. Награжден орденами «За заслуги перед Республикой Татарстан», Октябрьской Революции, Дружбы народов и пятью орденами Ленина.