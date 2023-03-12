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В нижнекамской школе открылся музей имени Фикрята Табеева
В нижнекамской школе №36 организовали музей имени Фикрята Табеева, открытие приурочили к его дню рождения – 4 марта ему бы исполнилось 95 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Нижнекамского района.
«Табеев сыграл огромную роль в появлении Нижнекамска и химкомбината. Он смог убедить руководство страны в том, что Нижнекамск должен стоять именно здесь. Завод-автогигант на Каме тоже появился с его подачи», – отметили в пресс-службе.
Фонд музея уже включает более 500 экспонатов, которые рассказывают и об истории Нижнекамска. Они были собраны благодаря помощи жителей района, учеников и педагогов, также помогли и первостроители – им посвящана одна из экспозиций.
«Мы хотели детей познакомить с тем периодом, когда начиналось строительство нашего города. И вот в экспозиции представлены те самые 25 человек, которые первыми из Лениногорска прибыли строить Нижнекамск», – отметила учитель истории и обществознания Галина Галиева.
Ранее сообщалось, что 4 марта в Москве почтили память Фикрята Табеева. Заместитель полпреда Татарстана в России Эмиль Файзуллин и старший сын исторического государственного деятеля Эмиль возложили цветы к его могиле на Даниловском кладбище.
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