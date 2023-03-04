В Москве почтили память Фикрята Табеева в день его 95-летия

Фото: пресс-служба полпредства РТ в России.

В Москве сегодня почтили память Фикрята Табеева — сегодня исполняется 95 лет со дня его рождения. Заместитель полпреда Татарстана в России Эмиль Файзуллин и старший сын государственного деятеля Эмиль возложили цветы к его могиле на Даниловском кладбище, передает пресс-служба полпредства.

«Фикрят Табеев — талантливый, сильный руководитель, умеющий принимать судьбоносные государственные решения и воплощать их в жизнь. Он вписал свои яркие, неповторимые страницы в историю республики», — отметили в пресс-службе.

Возглавив Татарию в 32 года и оставаясь на этом должности 20 лет, Табеев создал всю социально-экономическую мощь региона и превратил его в промышленно-индустриальный край с интенсивным развитием сельского хозяйства. В эти годы начала развиваться нефтедобывающая промышленность, строились новые города и села, был построен крупнейший в Европе нефтехимический комплекс и автогигант КАМАЗ.

«Где бы он ни работал — стоял у руля Татарии или был Чрезвычайным и Полномочным послом Советского Союза в Афганистане в самые горячие годы, Фикрят Ахмеджанович всегда, в первую очередь, пытался улучшить жизнь людей», — сказали в полпредстве.

Фикрят Табеев родился 4 марта 1928 года в селе Азеево Ермишинского района Рязанской области. С 1959 года второй, с 1960-го — первый секретарь Татарского обкома КПСС. С 1979 по 1986 год занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Республике Афганистан. С 1986 года был назначен первым заместителем Председателя Совета Министров РСФСР. Награжден орденами «За заслуги перед Республикой Татарстан», Октябрьской Революции, Дружбы народов и пятью орденами Ленина.