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В Москве почтили память Фикрята Табеева в день его 95-летия
В Москве сегодня почтили память Фикрята Табеева — сегодня исполняется 95 лет со дня его рождения. Заместитель полпреда Татарстана в России Эмиль Файзуллин и старший сын государственного деятеля Эмиль возложили цветы к его могиле на Даниловском кладбище, передает пресс-служба полпредства.
«Фикрят Табеев — талантливый, сильный руководитель, умеющий принимать судьбоносные государственные решения и воплощать их в жизнь. Он вписал свои яркие, неповторимые страницы в историю республики», — отметили в пресс-службе.
Возглавив Татарию в 32 года и оставаясь на этом должности 20 лет, Табеев создал всю социально-экономическую мощь региона и превратил его в промышленно-индустриальный край с интенсивным развитием сельского хозяйства. В эти годы начала развиваться нефтедобывающая промышленность, строились новые города и села, был построен крупнейший в Европе нефтехимический комплекс и автогигант КАМАЗ.
«Где бы он ни работал — стоял у руля Татарии или был Чрезвычайным и Полномочным послом Советского Союза в Афганистане в самые горячие годы, Фикрят Ахмеджанович всегда, в первую очередь, пытался улучшить жизнь людей», — сказали в полпредстве.
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