В Нижнекамской ЦРМБ установили рентген-аппарат, делающий снимки в нескольких проекциях

Рентген-аппарат нового поколения С-дуга установили в экстренной операционной приемного покоя Центра экстренной медицины Нижнекамской центральной многопрофильной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Новый рентгеновский аппарат очень компактный, его легко перемещать по операционной.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Аппарат очень прост и удобен в использовании. Рентгеновские снимки можно делать в нескольких проекциях. Хирург-травматолог сможет увидеть все нюансы своей работы во время операции и избежать неточностей», –отметил инженер-пусконаладчик Назым Союнханов, который приехал на монтаж оборудования из Москвы.

Аппарат делает все снимки в цифровом формате, а результаты обследования можно сохранить и после распечатать. К тому же, во время операции ее можно записать на видео.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Аппарат поможет увидеть все повреждения костной системы, заподозрить повреждения внутренних органов, поможет быстро оценить состояние пациента и незамедлительно приступить к операции. Мы надеемся, что новое оборудование будет многие годы служить на благо жителей нашего города и района. И благодаря ему наши хирурги смогут спасать людей с тяжелыми травмами», – отметил заведующий отделением лучевой диагностики Нижнекамской ЦРМБ Андрей Пронин.

Принимать экстренных пациентов и использовать новый рентген-аппарат начнут, как только в больнице проведут все необходимые инструктажи для медиков.