Помощь на самом высоком уровне: Минниханов открыл в Нижнекамске Центр экстренной медицины

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия приемно-диагностического отделения Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Руководитель республики отметил, что данный объект позволит повысить качество и доступность специализированной медицинской помощи для жителей города.

«Уважаемые работники системы здравоохранения, гости сегодняшнего события. Одна из проблемных точек — это система здравоохранения. Два года назад мы приняли решение, что группа компаний „Татнефть“, „ТАИФ“ и республика справятся с поставленной задачей. „ТАИФ“ не успел помочь в этой программе, но у нас еще следующий этап. Мы их пригласим, покажем и попросим поддержать», — отметил он.

Несмотря на проблемные точки, Нижнекамск развивается, растет его привлекательность для работы и жизни, отметил Президент.

«Сегодня мы открыли две прекрасные школы и детский сад, сейчас посетим новый медицинский корпус. Сегодня Нижнекамск — это столица нефтехимии, крупнейший промышленный центр для всей России. И качество жизни напрямую связано с качеством здравоохранения. Поздравляю вас этим событием! Берегите себя! — пожелал собравшимся Рустам Минниханов. — Вокруг много людей заболевают ковидом. Мы-то можем поболеть, а без вас кто нас будет лечить? Главное, чтобы вы не болели».

Сертификат на оснащение медицинского центра и символический ключ был вручен главному врачу Центра экстренной медицины Марсу Мустафину.

«Коллеги, строители, гости! Сегодня знаменательный день, которого мы ждали давно. Благодаря этому центру наше медицинское сообщество будет оказывать помощь в самых современных условиях на самом современном оборудовании, — отметил он. — У нас для этого есть высококвалифицированные кадры. Этот день войдет в историю города и республики».

Заказчиком объекта выступил Главинвестстрой Республики Татарстан. Стоимость строительства составила 1,7 млрд рублей: из бюджета республики было направлено 1,2 млрд рублей, «Татнефть» выделила еще 550 млн рублей.

Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница является единственным лечебным учреждением в Нижнекамске и Нижнекамском районе, оказывающим медицинскую помощь более 214 тыс. человек.

До сегодняшнего дня Нижнекамская многопрофильная больница оставалась последним крупным учреждением здравоохранения в республике, не имеющим централизованного приемно-диагностического отделения. Существующая многокорпусная система больницы, четыре приемных покоя, расположенные в разных приспособленных зданиях, слабая материально-техническая база, разрозненность диагностических и человеческих ресурсов отрицательно влияли на качество и своевременность оказания медицинской помощи.

Создание единого приемно-диагностического отделения, включающего противошоковый зал, операционную, реанимационную палату, рентген-хирургическую операционную и диагностические службы, позволило оказывать экстренную помощь, обеспечить прием массового поступления пациентов в случае техногенных катастроф или крупных аварий, сократить время догоспитального этапа до двух часов и, соответственно, снизить смертность и инвалидизацию населения.

Новый корпус включает в себя единое приемно-диагностическое отделение на 200 посещений в смену; отделение неотложной кардиологии с палатами реанимации и интенсивной терапии, неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения с палатами реанимации и интенсивной терапии, терапевтическое отделение с палатами интенсивной терапии, отделение экстренной гинекологии, травматологический центр II уровня.