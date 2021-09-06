В Нижнекамский район поступило свыше 12 тысяч доз вакцин от гриппа

В Нижнекамском районе с 6 сентября стартовала прививочная кампания от гриппа. В распоряжение медицинских работников поступило 6 680 доз вакцины «Ультрикс Квадри» для взрослых и 6400 доз — для детей. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

«Четырехвалентная вакцина защищает от типов гриппа А и B и предназначена для детей от шести месяцев и взрослых до 60 лет. Вакцина для старшего поколения 60+ придет чуть позже», — отметила она.

По словам докладчика, вакцинироваться от гриппа можно спустя 30 дней после того, как сделана прививка от новой коронавирусной инфекции. «Делать две прививки сразу нельзя. Если человек сделал первый компонент прививки от Covid-19, то через 21 день он ставит второй компонент, а через 30 дней прививается от гриппа», — подчеркнула Камелина.

В первую очередь нижнекамские медики призывают прививаться тех, кто находится в особой зоне риска и контактирует с большим количеством людей, — это медицинские работники и педагоги.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в этом сезоне ожидают два совершенно новых штамма гриппа.