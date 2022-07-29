В Нижнекамске завершилось строительство полилингвального комплекса «Адымнар»

В Нижнекамске завершилось строительство нового объекта полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Инспекторы Восточного территориального органа проверяют на готовность среднюю общеобразовательную школу в городе химиков, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Строительство учебного заведения на 1224 ученика стартовало год назад. В настоящее время все строительные работы завершены. Площадь трехэтажного здания с подземной частью составляет более 24,6 тыс. квадратных метров.

Застройщиком выступило ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Разрешение на строительство объекта выдал исполком Нижнекамского района РТ.

Закладка первого камня в основание полилингвальной школы «Адымнар» в 31-м микрорайоне состоялась 4 сентября. Стоимость объекта составляет 2,3 млрд рублей.

В эти дни итоговую проверку проходит еще одна подобная школа – в Альметьевске.

В полилингвальном комплексе «Адымнар» обучение будет проводиться на русском, татарском и английском языках.

Изначально предполагалось создать шесть полилингвальных школ и два загородных центра дополнительного образования. Первые два комплекса, в Елабуге и Казани, начали работу 1 сентября 2020 года, а 1 сентября 2021-го открылись школы в Актаныше и Набережных Челнах. Через несколько дней Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дали старт строительству комплексов «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске. В прошлом году открылся и Центр дополнительного образования в Казани.