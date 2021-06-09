В Нижнекамске заработал центр диспетчеризации

В Нижнекамске в рамках реализации транспортной реформы заработал центр диспетчеризации. Он запущен благодаря программе «Цифровая трансформация» национального проекта «Цифровая экономика».

«Основная задача центра диспетчеризации проводить работу по мониторингу и управлению пассажирскими перевозками», — пояснили ИА «Татар-информ» в отделе транспорта и связи исполкома Нижнекамского района.

Система на базе платформы «Навитранс» будет отслеживать эффективность использования подвижного состава и регулярность движения, контролировать его своевременный выпуск на линию, проводить регулирование движения при отклонении от расписания, а также выполнять другие функции.

По информации пресс-службы главы Нижнекамского района, создание единого центра оператора городских перевозок стало важным моментом в транспортной реформе. Кроме того, у центра диспетчеризации появилась горячая линия. По номеру 8 (8555) 44-74-44 нижнекамцы могут обратиться с вопросами о работе общественного транспорта: узнать расписание маршрутов, интервалы движения. Диспетчеры центра уже прошли обучение.

Основная задача транспортной реформы — объединить вахтовые и городские маршруты в единую муниципальную сеть. Также в Нижнекамске планируется запустить обновленную маршрутную сеть и ввести бескондукторную систему оплаты проезда, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».