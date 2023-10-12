С начала следующей недели, 16 октября, в Нижнекамске запустят новый автобусный маршрут №35. Он будет курсировать уже на постоянной основе, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района.

Автобус №35 начинает движение от остановки «Вокзал», далее – по улице Корабельной, заезжает на улицу Гайнуллина и следует по проспекту Мира до остановки «Городская больница № 2» и обратно по тому же маршруту.

В связи с введением нового маршрута изменится схема движения автобуса №59. Он не будет заезжать на улицу Корабельную (остановка «РК Лагуна»), а сразу будет направляться на улицу Гайнуллина с проспекта Химиков. Также автобус не будет заезжать в конец проспекта Мира (остановки «44 микрорайон», «45 микрорайон»). Остальная часть маршрута останется прежней.

При вводе нового маршрута в социальных сетях среди нижнекамцев был проведён опрос. Его результаты показали, что большинство горожан посчитали схему движения автобуса №35 удобной и актуальной.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах изменится схема движения трамваев из-за капремонта путей.